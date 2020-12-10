جومانا مراد أول الحضور لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

بدأ منذ قليل حضور النجوم والمشاهير لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ42، المقام حاليا على مسرح "وي" بدار الأوبرا المصرية.

كان أول الحاضرين للسجادة الحمراء لحفل الختام، الفنانة السورية جومانا مراد، والفنان السوداني أمجد أبو العلاء، ومحمد حفظي، رئيس المهرجان، وأندور محسن، المدير الفني للمهرجان.

ويقدم "الوطن" بثا مباشرا لحفل ختام الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تقدمها الإعلامية نهى عبدالعزيز، والإعلامية سالي شاهين، عبر شاشة "DMC".

وتغيب كل من الفنانة داليا البحيري، وياسمين صبري، عن حضور حفل الختام لظروف قهرية تتعلق بوفاة الأب، وفي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، حضرت داليا البحيري، ولكن وقعت أزمة بينها وبين إدارة المهرجان، لعدم تخصيص مقعد لها، الأمر الذي جعلها تدخل في حالة ضيق، وتهدد بالمغادرة والانسحاب.

ولن تشارك داليا البحيري، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم، لوفاة والدها محمود البحيري، أمس الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وفي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، تألقت ياسمين صبري كعادتها، ولكنها تغيب عن حفل الختام اليوم لوفاة "حماها" والد زوجها رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ أحمد أبوهشيمة، التي كانت تعتبره بمثابة والدها.

وشاهدت كل من داليا البحيري، وياسمين صبري، فيلم الأب "The Father"، الذي عُرض لأول مرة بعد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بطولة أنتوني هوبكنز، وإخراج فلوريان زيلر.