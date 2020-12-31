رئيس جامعة أسيوط: المستشفيات الجامعية جاهزة لمواجهة كورونا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على جاهزية مستشفيات أسيوط الجامعية لمواجهة أي زيادة محتملة في الإصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى تكاتف الجهود من أجل توفير كافة سبل الدعم والرعاية الصحية للأفراد المصابين من المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وأسرهم أيضاً، وكذلك للحالات التى تستدعى من الطلاب المرضى المحولين من قبل مستشفيات وزارة الصحة.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس جامعة أسيوط جلسة مجلس الجامعة المنعقدة عن شهر ديسمبر 2020 وذلك بمشاركة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة مختلف القطاعات وعمداء كليات الجامعة النظرية والعملية ، والتى تضمنت تأكيده على وجود مخزون كافي من الأدوات والمستلزمات الطبية واللازمة لمواجهة فيروس كورونا والتى تتضمن الأدوات الوقائية للأطقم الطبية ، وأجهزة التنفس الصناعي والأدوية والمحاليل.

وأشار رئيس الجامعة إلى إصداره توجيهات إلى العودة لتخفيض نسبة المترددين على العيادات الخارجية إلى ثلث الطاقة الاستيعابية لكل عيادة وذلك لمنع التزاحم والتكدس بها ، إلى جانب قصر الخدمة الداخلية بالأقسام الطبية على مرضى عمليات قوائم الانتظار وأصحاب التعاقدات .

ومن جانبه قال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه حالياً جارى العمل بالمرحلة الأولى من خطة مستشفيات جامعة أسيوط لمواجهة فيروس كورونا والمتأهبة لاستقبال المصابين من منتسبى الجامعة وأسرهم وحالات المحولة من مستشفيات وزارة الصحة والتى تشمل تخصيص 18 غرفة فرز بالاستقبال العام و82 سرير مجاني وخاص بالمستشفى الرئيسي ، و6 أسرة للمصابين تحت سن 15 سنة بمستشفى الأطفال والمقرر زيادتها إلى 53 سرير فرز لأخذ العينات والمسحات بالاستقبال العام و114 سرير بالمستشفى الجامعي الرئيس ومضاعفة عدد الأسرة بمستشفى الأطفال لتصل إلى 18 سرير .

كما أنه تم الانتهاء من إعداد خطة استعدادات للمرحلة الثالثة في حالة تزايد الأعداد لا قدر الله والمقرر فيها أن تصل أسرة العناية المركزة فقط إلى 60 سرير.