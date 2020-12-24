لزيادة الوعي.. دورات تدريبية لاتحاد طلاب كليات جامعة أسيوط

أعلن الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن الإعداد لعقد دورات تدريبية لأعضاء اتحاد طلاب الكليات على مستوى اللجنة العليا لاتحاد الجامعة وكذلك رؤساء اتحاد الكليات ومساعديهم وأمناء اللجان الفرعية ومساعديهم، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، لزيادة الوعي الفكري والثقافي لديهم وتعزيز مهاراتهم المختلفة، بمشاركة نخبة من المتخصصين والشخصيات البارزة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الفائزين بمقاعد رؤوساء اتحادات الكليات ومساعديهم، اليوم، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات التى تضم الدكتور عاطف القرن منسق عام الأنشطة الطلابية مقرراً للجنة والسادة الأعضاء والتى تضم كلاً من الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري ومستشارة نشاط الأسر، والدكتور أحمد محمد عبد المولى القائم بعمل كلية الصيدلة ومستشار لجنة الدعم وتنمية الموارد، والدكتور محمد حسين موسى المدرس بكلية الحقوق و مستشار اتحاد الطلاب عضواً قانونياً ، والأستاذ عز الدين المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت مدير ادارة الإتحادات الطلابية.

وأكد "غريب" إيمان إدارة الجامعة بدور اتحاد الطلاب فى المشاركة معهم لتقديم الرعاية اللازمة لسائر الطلاب التي تحتاج بعض الفئات منهم إلى رعاية مركزة ومكثفة لدعمهم فى التغلب على ما يواجهونه من ظروف وصعوبات قد تكون اقتصادية او اجتماعية او صحية .

وأشار إلى ضرورة اهتمام أعضاء الاتحاد بالتعاون فى عقد الفعاليات والأنشطة التي تعمل على زيادة وعى الطلاب وتعزيز قيم الإنتماء الوطني، والعمل على اكتساب ثقة زملائهم فى الكلية وتوسيع قاعدة التواصل والتشاور معهم، ناصحاً إياهم بضرورة استثمار قدراتهم وتنميتها وعدم السماح لأحد باستغلالهم فى سلوكيات تخالف القواعد والأعراف الجامعية، مؤكداً على ضرورة أن يكونوا قدوة ومثل للطالب الجامعى المخلص فى تعلمه وعمله.

ودعا نائب رئيس الجامعة الحضور من الطلاب الفائزين بمقاعد رؤوساء اتحادات الكليات ومساعديهم بالطلاب الفائزين بمقاعد رؤوساء اتحادات الكليات ومساعديهم بضرورة الإلتزام بالحفاظ على تقديم المظهر المشرف والحضارى الذى ظهرت به انتخابات الكليات منذ بدء انطلاقها باستكماله غدا الخميس خلال انتخابات اللجنة العليا للإتحاد على مستوى الجامعة انتهاءً بانتخابات رئيس اتحاد الجامعة والمساعده والمقرر انعقادها بحضور رئيس الجامعة غدا الخميس بأرض المخيم الكشفى .