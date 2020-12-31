هل وصلت مصر لذروة الموجة الثانية من كورونا؟.. مصدر بـ«الصحة» يجيب

يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد تزايدا في عدد مصابي فيروس كورونا، وطرحت بعد التساؤلات حول وصول مصر ذروة الموجة الثانية، خاصة بعد تسجيل مصر أمس 1411 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها وزارة الصحة والسكان، بحسب تعليمات منظمة الصحة فضلا عن تسجيل 56 حالة وفاة.

مصدر بالصحة: لم نصل لذروة انتشار كورونا

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن»، إنّ مصر لم تصل لذروة انتشار فيروس كورونا بعد، وحتى نصل لوقت انتشار فيروس كورونا، يجب أن تزيد الأعداد وتظل ثابتة لبعض الوقت، ثم ينخفض المنحني الوبائي مرة أخرى، وهكذا نصل للذروة، وحتى الآن لم يحدث ذلك، ولا يمكن لأي شخص أو اللجنة العلمية، توقع موعد ذروة انتشار الفيروس.

الـ3 أشهر المقبلة تشهد ارتفاعا في إصابات الأمراض التنفسية

وأضاف المصدر أنّ الفترة الحالية ورغم تزايد أعداد إصابات كورونا، إلا أنّ الوضع مختلف عن الشهور الأولى من الجائحة، فهناك تعامل بنوع من التروي والحكمة من جانب الأطباء وهكذا المريض، مشيرا إلى أنّ 85% من مصابي العزل المنزلي حالتهم بسيطة ويتعافون سريعا.

وأوضح المصدر أنّ الأسبوع الـ51 من جائحة فيروس كورونا شهد أعلى إصابات على مستوى العالم، لافتة الى أنّ الـ3 شهور المقبلة ستشهد زيادة في أعداد الإصابات، ليست فقط في إصابات كورونا، لكن في أعداد إصابات الأمراض التنفسية.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعدادات القصوي لمتابعة الموقف الوبائي أولا بأول على مستوى مستشفيات الوزارة في محافظات الجمهورية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتصدي لأى فيروس أو أي من الأمراض المعدية، وخصصت وزارة الصحة عددا من المواقع على المنصات الإلكترونية المختلفة للإطلاع على مستجدات فيروس كورونا.