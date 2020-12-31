«الإفتاء» عن الاحتفال بالمفرقعات في رأس السنة: منهي عنه شرعا

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي سؤال حول حكم استعمال المفرقعات في الاحتفالات الخاصة برأس السنة، حيث جاء نص السؤال كالتالي: ما مدى جواز شراء المفرقعات بالنسبة لأولاد المسلمين بمناسبة رأس السنة الميلادية، وهل يجوز شراء هذه المفرقعات واستخدامها قبل أو بعد رأس السنة أو في ليلة رأس السنة، وليست احتفالا بالسنة الميلادية، وإنما لكونها تباع في هذه المواسم؟

وأجاب عن السؤال د. علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء حيث أكد أن الشرع الحنيف نهي عن ترويع المؤمنين؛ حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من روع مؤمنا؛ لم يؤمن الله روعته يوم القيامة» أخرجه البيهقي «في شعب الإيمان».

منهي عنه شرعا

وأضاف أن «استعمال المفرقعات للأولاد منهي عنه شرعا حتى في أعياد المسلمين، لما فيه من ترويع الآمنين من ناحية، وللأخطار المحتملة من جراء استعماله من ناحية أخرى».

جواز الاحتفال

في سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال برأس السنة الميلادية جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، لاشتماله على مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية معتدٍّ بها شرعًا وعرفًا، مشيرة الي ن تذكر نعم الله تعالى في تداول الأزمنة وتجدد الأعوام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أَوْلَى الناس بسيدنا المسيح صاحب هذا المولد المبارك، مع ما في ذلك من تعظيم المشترك بين أهل الأديان السماوية، فضلًا عن عقد المواطنة الذي تتساوى فيه الحقوق والواجبات

وتابعت الدار: «يستحب للمسلم تهنئة أخيه في كل ما يصيبه من الخير، سواء أكان ذلك في الأعياد أم كان في المناسبات الخاصة، ويجوز له ذلك بكل لفظ يحمل معنى الأماني الطيبة والدعوات الصالحة مما اعتاد عليه الناس بينهم، ومن ذلك قولهم: (عيدكم مبارك)، أو (كل عام وأنتم بخير)، بل يستحب التهنئة بهما؛ لما فيهما من الدعاء بالخير، والتبشير به، وأما نفي جواز ذلك أو القول ببدعيته لمشابهته لقول الكفار فهو كلام باطل؛ إذ المنهي عنه في مشابهة الكفار هو مشابهتهم في عقائدهم الكفرية أو عاداتهم التي ورد النهي عنها في شرعنا، أما ما لم يرد عنه نهي في شرعنا من عاداتهم أو أقوالهم الحسنة فلا يشمله النهي عن التشبه بهم، بل هو مما يندب فعله».