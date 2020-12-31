عبدالفتاح البرهان يوجه خطابا بمناسبة الذكرى 65 للاستقلال مساء اليوم

يوجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم، خطابا مهما للشعب السوداني، إحياءً للذكرى الـ65 للاستقلال، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السودانية الرسمية «سونا».

ويستعرض «البرهان»، عبر خطابه التطورات السياسية والاقتصادية التي مرت بها السودان، والجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام والإستقرار والتنمية.

ويأتي خطاب عبدالفتاح البرهان، بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، تفعيل الحصانة السيادية للسودان رسميا، والإفراج عن أموال التعويضات التى تقدر بنحو 335 مليون دولار، لضحايا التفجيرات في سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول.

وخضع السودان منذ 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها واشنطن، فيما كبدت العقوبات الأمريكية على الخرطوم أضرارا سياسية بالغة وخسائر اقتصادية.

واشادت الخارجية الأمريكية، بالشعب السوداني لإصراره المستمر على الحرية والسلام والعدالة، مؤكدة أن رفع الحصانة يتيح الفرصة أمام زيادة التجارة والاستثمار في السودان، مشيرة إلى أن سن التشريع يمثل تغييرا جوهريا في علاقة الخرطوم، ليس فقط مع واشنطن، ولكن أيضا مع المجتمع الدولي.

وفي أكتوبر الماضي، قررت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، شطب السودان من القائمة، بناء على اتفاق تم بين الخرطوم وواشنطن قضى بدفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، والبارجة «يو أس كول» في اليمن.

وكانت واشنطن، أعلنت في 14 ديسمبر الجاري، أن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ، وقالت «السفارة الأمريكية» في الخرطوم آنذاك، إن فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما، انقضت، ووقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول.

وقال «البرهان» في وقت سابق من الشهر الجاري، تعليقا على قرار واشنطن، إن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ورفاه الشعب السوداني.