بعد لقاء خطباء السودان.. جبر يحاضر عن العلاقات مع ليبيا بندوة الأزهر

تنظم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ندوة تثقيفية حول العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرا، بمقر المنظمة بجامعة الأزهر بمدينة نصر، ومن المقرر أن يحاضر في الندوة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويحضر الندوة التثقيفية 35 إماما وداعية من أبناء ليبيا، في إطار وجودهم بالقاهرة لحضور الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة، لتأهيل الدعاة والأئمة الليبيين، كما تتضمن النقاش حول عدد من القضايا المهمة خلال المرحلة الراهنة.

35 إماما وداعية ليبيًا يشاركون بالندوة

وبحسب بيان صادر عن الأعلى للإعلام فإن الندوة «تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين، مع إلقاء الضوء علي عمق الصلات والأهداف المشتركة في كافة المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية».

وتأتي مشاركة كرم جبر في ندوة منظمة خريجي الأزهر بعد أيام من لقائه بعدد من خطباء مساجد السودان في مقر المجلس بماسبيرو السبت الماضي، حيث نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الأوقاف ندوة لرئيس المجلس ضمن مبادرة بناء الوعي؛ بحضور وفد من الدعاة ورجال الدين المصريين والسودانيين.

جبر: لا يجوز لأي إنسان منع المياه عنا

وتطرق جبر في كلمته إلى الحديث عن العناصر المشتركة بين مصر والسودان لا سيما نهر النيل الذي يعد شريان حياة البلدين، وقال «لا يجوز لأي إنسان أن يمنع عنا المياه لأنه يمنع عنا الحياة»، كما أشار إلى جامعة القاهرة في الخرطوم وكيف كانت ملجأ للعلماء والأدباء وأساتذة الجامعات الذين ذهبوا مع إخوانهم السودانيين ليقدموا لهم علما، وأضاف جبر للعوامل المشتركة أيضا الدين والثقافة منذ آلاف السنين.

كما تناول في كلمته مبادرة بناء الوعي التي يطلقها الأعلى للإعلام بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف والتي من المقرر تفعيلها اعتبارا من العام المقبل، وتتضمن عدة قضايا أبرزها العلاقة بين الأديان والأوطان، وأشار جبر إلى أن رجال الدين هم أفضل من يقومون بما أسماه «إعادة الكثير من المفاهيم»، مؤكدا أن الدين الإسلامي ليس دين عنف أو تطرف ولكنه دين محبة وسلام وتقارب بين الشعوب.