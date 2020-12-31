عاجل.. رئيس الوزراء يحذر: التعامل بحسم مع أي احتفالات أو تجمعات اليوم

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد «مدبولي»، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، على أنه سيتم تطبيق الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية، دون تهاون.

وأكد على أن الحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.