تعرف علي جميع قرارات مجلس الوزراء اليوم الخميس 31-12-2020

انتهي اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي قبل قليل، والذي أصدر عدد من القرارات الهامة التي تهم قطاع كبير من الشعب المصري، بداية من الموظفين والعاملين، وحتى الطلاب في كل المستويات التعليمية.

وفي ضوء الخدمات اليومية والمستمرة التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها، نستعرض جميع قرارات مجلس الوزراء اليوم الخميس 31-12-2020 خلال السطور التالية ..

منع إقامة الحفلات والتجمعات ليلة رأس السنة

سيتم التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة الترم الأول

وأعلن مجلس الوزراء على الموافقة على اقتراح وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، أن يتم استكمال الترم الأول بنظام التعلم عن بهد بداية من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، على أن تكون كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.

تخفيض العمالة

شدد مجلس الوزراء اليوم على تطبيق القرار السابق بشأن تخفيض أعداد العاملين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب بمتابعة تنفيذ تلك القرارات، ومعرفة المعوقات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لاتخاذ الإجراء المناسب.

تطبيق الغرامات الفورية

وأكد رئيس الوزراء على بدء تطبيق الغرامات الفورية ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ولن يتم التهاون مع أي جهة، كما أن هناك قرار بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولي تنفيذ القرارات.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي آخر مارس المقبل، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.