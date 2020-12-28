الجريدة الرسمية تنشر 8 قرارات من مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

نشرت الجريدة الرسمية، قرارات مجلس الوزراء، التي اتخذتها الحكومة، بشأن مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين.

وتضمنت القرارات، حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فاعليات، تتعلق باحتفالات رأس السنة، داخل المنشآت الفندقية والسياحية، وحظر إقامة السرادقات والموالد، وإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل النقل الجماعي، وتطبيق غرامة فورية للمخالفين.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس، أمس، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وأكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية، شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع، لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، اليوم، للاطلاع عليه اضغط هنا.