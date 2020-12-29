قرارات مجلس الوزراء.. مدبولي يحدد 18 مكانا يلزم فيها ارتداء الكمامة

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفئات الـ6 من المنشآت التي يستوجب على المواطنين ارتداء الكمامات فيها خلال الفترة الراهنة، في قرار صادر عنه حمل رقم 2701 لسنة 2020، والذي ضم «18 مكان».

مواجهة «الموجة الثانية»

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، بعد تزايد الإصابات بالفيروس في البلاد، ضمن «الموجة الثانية لفيروس كورونا»، والتي تجتاح العالم حاليا.

أماكن وجوب ارتداء الكمامات

1- جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة.

2- الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي فيها.

3- الأماكن المغلقة التي تستقبل الجمهور.

4- المنشآت الحكومية.

5- دور العبادة.

6- البنوك.

7- الشركات.

8- الجمعيات.

9- المحال.

10- المراكز التجارية «المولات».

11- السينمات.

12- المسارح.

13- الدور الثقافية.

14- الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب.

15- الأسواق.

16- مقار المدارس والمعاهد والجامعات.

17- فصول محو الأمية وأنشطة «تعليم الكبار».

18- غيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير.

«غرامة فورية»

وبموجب قرار رئيس الوزراء، يُعاقب كل من لا يرتدي الكمامات في تلك الأماكن بغرامة لا تجاوز 150 جنيها.

ويجوز للمخالف التصالح فورا حال عدم ارتداء الكمامات، مقابل دفع ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، على أن يكون الدفع لمأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص. وحال عدم «الدفع الفوري»، يُحال المُتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية الخاصة به.

الالتزام يُجنبنا «الغلق»

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، قبل عدة أيام، إنّه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنّ تلك الإجراءات تجنبنا الغلق، والذي له آثار سلبية كبيرة على الدولة والمواطن.

كانت الجريدة الرسمية، نشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم، قرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، بشأن بعض الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد قبل يومين.