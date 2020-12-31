مصدر بـ«التعليم»: تأجيل الامتحانات خوفا على الطلاب من كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ قرار رئاسة مجلس الوزراء بتأجيل امتحانات الترم الأول إلى ما بعد 20 فبراير 2021، جاء خوفا على الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة مع تزايد حالات الإصابات والوفيات اليومية طبقا لبيانات وزارة الصحة الرسمية، مؤكدا أنّ حياتهم وصحتهم أهم من أي شيء، وأنّه سيتم زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمدارس، للوقاية من كورونا.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ تأجيل الامتحانات في ذلك التوقيت بسبب تزايد حالات كورونا مع دخول فصل الشتاء، وسيتم وضع خطط بديلة لعقد امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل خلال الفترة المقبلة، موضحا أنّ مجلس الوزراء لم يناقش من قريب أو بعيد فكرة إلغاء العام الدراسي الحالي 2020-2021.

وقال المصدر، إنّه سيكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لوضع السيناريوهات الآمنة لعقد الامتحانات في المدارس أو أبحاث في المنازل، لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، منوها بأنّ الجميع داخل الوزارة يعمل على إنجاح العام الدراسي الجديد مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنّ تأجيل الامتحانات جاء بناء على خطط مدروسة لحماية أبنائنا الطلاب من أي مكروه، مشيرا إلى أنّ أولوية الوزارة حماية الطلاب، كما أنّ الوزارة حريصة على مستقبل الطلاب التعليمي، ولن يتم إلغاء العام الدراسي مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن جائحة كورونا.

وقال مجاهد، لـ«الوطن»، إنّ الدراسة ستكون أون لاين بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 2 يناير، لافتا إلى أنّ مجموعات التقوية مستمرة، ولن يتم حذف أي أجزاء من المناهج، مؤكدا أنّ الوزارة نجحت في تخطي صعوبات عديدة خلال الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2020-2021.