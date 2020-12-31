دراسة بريطانية: سلالة كورونا الجديدة مرتبطة بزيادة الفيروس بـ«التنفسي»

دعمت دراسة جديدة فرضية أن سرعة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، تعود لكميات أعلى من الفيروس في عينات الجهاز التنفسي.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن الدكتور مايكل كيد، من مختبر الصحة العامة في برمنجهام، حلل وفريقه 641 عينة فيروسية، وتبين أن 35% من المصابين به لديهم مستويات عالية من الفيروس في عيناتهم، مقارنة بـ10% من المرضى، الذين ليس لديهم السلالة الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور مايكل كيد قوله: إنه يبدو أن المرضى الذين يعانون من تلك السلالة الجديدة، لديهم زيادة في عدد الفيروسات، والشيء الواضح هو أنه يسهل عليهم نقل العدوى لأشخاص آخرين، موضحا أن البيانات أولية ويلزم جمع المزيد من الأدلة قبل استخلاص استنتاجات مؤكدة.

وأوضح «كيد» أن السؤال الهام هو كيف تصل السلالة الجديدة المتحورة إلى عدد كبير من الفيروسات، وأنه يجب وجود دليل معملي لفهم الأساس البيولوجي لذلك، وأضاف أنه لا يزال هناك احتياج إلى أدلة أخرى، وأن أهمية هذه الدراسة على الرغم من أنها أولية تكمن في أنها تقدم نوعا من التفسير لسبب قدرة هذا الفيروس على الانتشار بسهولة أكبر.

وأضاف تقرير الصحيفة البريطانية، أن العلماء لديهم ثقة عالية في أن السلالة الجديدة المتحورة تتمتع بميزة انتقال، وقد قدرت دراسة أجرتها مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي أنه أكثر قابلية للانتقال بحوالي 56% من الأنواع السابقة.

كما أن هناك عدة عوامل تفسر سبب قابلية انتقال تلك السلالة، وأنها تعد أكثرعدوى، وقد يتكاثر الفيروس بشكل أسرع في الهواء، أو يجعل الأشخاص معديين لفترة أطول، ما يؤدي لنقل الفيروس، كما تشير البيانات إلى أن الفيروس المتحور في بريطانيا لا يجعل الناس أكثر مرضا أو يزيد من احتمالية الإصابة مرة أخرى أو الوفاة، لكن ارتفاع معدل الانتقال دون ضوابط يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الوفيات.