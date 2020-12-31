تعرف على موعد إجراء الامتحانات المؤجلة لمصابي كورونا

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا اليوم، لتوضيح الإجراءات المقرر اتباعها وطرق التعامل في الجامعات والمدارس، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2020-2021، وذلك في ظل التطورات والأحداث المتعلقة بكورونا المستجد (كوفيد - 19).

الجامعات: تشديد على ارتداء الكمامات في الحرم الجامعي

وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن أنّ الجامعة أقرت عددا من الإجراءات لتطبيق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، أبرزها حال اكتشاف الأعراض على أي طالب سيتم توجيه إلى مستشفى الطلبة عمل الفحوصات الطبية وإقرار العلاج له، ومنح المريض إجازة مرضية مع تأجيل الامتحانات الخاصة به دون تأجيل.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، لـ«الوطن»، أنّ موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب المؤجلين سيتم تحديدها من قبل مجالس الجامعات فيما بعد، مؤكدا أنّه لن يتم نقل الطالب إلى سنة دراسية عليا دون أن يؤدي الامتحانات المؤجلة بعذر مرضي، ولصحة وسلامة منتسبي الحرم الجامعي، جرى التشديد على ضرورة ارتداء قبل الدخول إلى الجامعة، والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة، أنّ حق جميع الطلاب محفوظ بكامل درجاتهم في مرحلة الإعادة، وقررات التأجيل للامتحانات بكامل الدرجات خاص بالطلاب المصابين بكورونا فقط، أو من يشتبه بإصابتهم بكورونا أو المعتذرين عنها بفترة قبل انطلاقها من خلال التقدم بطلب لمجلس القسم المنوط بذلك، موضحا أنّه قد يتم تحديد موعد امتحانات المؤجلين خلال شهري مارس أو أبريل المقبلين، أو شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، الدكتور مصطفى النجار، تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وتطبيق التباعد الجسدي في الحضور أثناء الامتحانات، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة، مؤكدا أنّ موعد امتحانات الطلاب المؤجلين للمصابين بأي مرض يحددها مجلس الجامعة بعد انتهاء فترة الامتحانات سواء كنت الفصل الدراسي الأول أو الثاني.