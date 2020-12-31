20 خدمة تقدمها «التضامن» لذوي الإعاقة.. منح دراسية وفرص عمل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تعمل على رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عدة إجراءات جاءت كالتالي:

- دمج 386 من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية.

- تقديم منح دراسية يتم صرفها على مرحلتين في 18 جامعة مصرية بقيمة 900 ألف جنيه.

- توفير 2000 سماعة لذوي الاحتياجات السمعية.

- توفير أجهزة لاب توب مجهزة لذوي الاحتياجات البصرية.

- إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لأكثر من 500 ألف لمستحقي دعم كرامة، ونحو 60 ألف من خلال مكاتب التأهيل.

- تطوير آلية مميكنة للكشف الطبي بهدف مراعاة الشفافية والنزاهة.

- التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل عددها إلى 45 على مستوى الجمهورية.

- التعاون مع وزارة الإسكان على تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة.

- تطوير البنية التحتية لـ220 مكتب تأهيل.

- زيادة رواتب العاملين بها 500 جنيه شهريا، ليصل التكلفة الإجمالية نحو 12 مليار و200 ألف.

في مجال العمل

- توقيع بروتوكول تعاون مع شركة we، بهدف تدريب 1000 شخص لرفع كفاءتهم.

- المشاركة في إعداد المعارض، لإبراز المصنوعات والمشغولات لتشجيعهم على الاستمرار.

- التعاون مع شركات ومصانع القطاع الخاص لتوظيف 3235.

- تيسير الحصول على دراجات بخارية بدعم من 2000 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

ويستهدف المشروع تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين ومستواهم الاقتصادي، ونوع العمل وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها.

ويملأ استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي (https://www.moss.gov.eg)، اعتبارا من الأسبوع القادم بداية يناير 2021.

وأطلقت حملة «نقدر نحول الإعاقة لطاقة»، التي استهدفت 8 محافظات داخل 125 قرية من القرى الأكثر احتياجا، وتردد عليها 12 ألف أسرة.

وتستهدفت الحملة أعمار الأطفال من سن يوم حتى 3 سنوات، كما توفر الوزارة خطا ساخنا 150 للإجابة على الأسئلة والاستفسارات.