عاجل.. إخلاء المدن الجامعية من الطلاب بعد قرار تعليق الدراسة

كشف مصدر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنه من المقرر أن يتم إخلاء المدن الجامعية من الطلاب تدريجيا ووفقا لنظام ومخطط يتم العمل به، خاصة بعد قرار الحكومية بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس وتحويلها إلى الدراسة من المنزل أون لاين، وكذلك تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات إلى ما بعد 20 فبراير المقبل.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن إخلاء المدن يأتي لعدم وجود أي محاضرات أو سكاشن المعامل أو المحاضرات، وسيكون الإخلاء وفق نظام وآليات محددة.

وأشار إلى أن الجامعات مستعدة لتنفيذ جميع قرارات الحكومة بما يحقق الصالح العام للطلاب، وهناك استعدادات مكثفة من قبل الجامعات منذ انطلاق التيرم الأول للدراسة أون لاين.

ونوه إلى أن غالبية المناهج الدراسية للكليات بمختلف الفرق موضوعة على المنصات التعليمية المختلفة سواء كانت المنصة التعليمية الموحدة «مايكروسوفت»، أو المنصات التابعة لكل جامعة.

وأكدت المصادر، أن صحة وسلامة منتسبي الحرم الجامعي من الأهداف الرئيسية التي تسعى الدولة المصرية إلى المحافظة على تحقيقها، منوها إلى أن هناك تنسيق يجري دوما مابين الجامعات والجهات المعنية فيما يتعلق بإجراءات كورونا.