طالب جامعة دمنهور المفصول يناشد وزير التعليم العالي التدخل في أزمته

ناشد مصطفى شعلان، الطالب الذي تم فصله من جامعة دمنهور، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، بضرورة التدخل في أزمة فصله من الجامعة، قائلا «أرجوكم تدخلوا وأنقذوني، لأني بثق في آرائهم وبيحموا الطلبة»، موضحا أنه حاول التواصل مع عميد كليته لحل المشكلة، ولم تستجب، وكذلك كتب جوابا وأرسله لرئاسة الجامعة، ومضى عليه أكثر من 180 طالبا، موجها الشكر لرئيس الجامعة الذي أرسل لجنة مكونة من بعض أساتذة الكليات الأخرى، ليبحثوا الوضع بالكلية ومشكلة تكدس أعداد الطلبة، وأرسلوا تقريرا بما شاهدوه لرئيس الجامعة، ولكن لم نصل إلى أي حل أو إجراء.

التماس للجامعة

وأضاف «شعلان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية»، والمذاع على شاشة «mbc مصر»، أن قرار فصله صدر الأحد، وعلى إثره أصبح التريند رقم واحد في مصر، وأعد التماسا على هذا القرار، وسيقدمه صباح الثلاثاء للجامعة.

الطالب المفصول: أثق بوزير التعليم العالي

وأكد أنه يثق كثيرا في وزير التعليم العالي، ويطالبه بالتدخل لحل الأزمة، كاشفا أن هناك بيانا خرج من كلية تجارة بجامعة دمنهور، يردون فيه على ما أثاره، ويؤكدون خلاله أن المحاضرة يتم شرحها 12 مرة، مشددا على أن «الكلام ده مبيحصلشي»، مشيرا إلى أنه هناك تقسيم للطلاب بالفعل، ولكن رغم ذلك عدد الطلبة كبير جدا كما وضحنا في الصور والفيديو، نافيا أن يكون حاول أن يستغل الموقف بتصوير لتكدس الطلاب دون أي إجراءت احترازية داخل المدرجات، وهناك طلبة كثيرة تكلموا في نفس الأمر، وآخرون نشروا صورا لتلك التكدسات.

خايف على أهلي الكبار

وأردف «أنا مقصدتش أدين جامعتي في حاجة، أنا كل اللي كنت أقصده، هو حل مشكلة التكدس التي لاحظها الجميع في صور، لان كلنا بنخاف على بيوتنا وأهالينا الكبار وطبعا لازم أخاف عليهم قبل ما أخاف على نفسي».