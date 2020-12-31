عاجل.. مدبولي يهنئ المصريين بحلول 2021: أدعو الله أن يكون عام خير

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، قبل قليل، تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجموع الشعب المصري، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيا الله أن يجعله عام خير وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

كان مدبولي، استهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والوزراء أعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيا الله أن يكون عام خير على مصر كلها والبشرية جمعاء.