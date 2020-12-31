مصدر بـ«التعليم»: الدراسة من المنزل والامتحانات في المدارس

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الترم الأول سيستكمل أون لاين بالمنازل لمدة أسبوعين، بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ إلغاء الامتحانات فكرة غير واردة، والامتحانات ستعقد حضوريا بالمدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنّ فكرة عقد الامتحانات أون لاين من المنازل مطروحة بقوة، وأيضا استبدال الامتحانات التحريرية بالأبحاث، ولكن ذلك سيتم إذا ساءت الأوضاع بسبب تزايد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، مؤكدا أنّ القنوات التعليمية ستكون البديل الاستراتيجي لاستكمال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالس من المنازل، وأنّ مستقبل الطلاب من أهم أولويات الوزارة.

وأضاف المصدر، أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شدد على المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ جميع المدارس استعدت لعقد الامتحانات، لكن مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قرر مجلس الوزراء تأجيل الامتحانات خوفا على أبنائنا الطلاب.

ومن جهته، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إنّه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن امتحانات الترم الأول سواء عقدها أون لاين أو حضوريا بالمدارس، مشيرا إلى أنّ الوزارة تدرس جميع السيناريوهات المحتملة حال ساءت الأوضاع بسبب كورونا، مؤكدا أنّ الجميع داخل منظومة التعليم يعمل لإنجاح العام الدراسي 2020-2021، مهما كانت الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا.

وتابع مجاهد، لـ«الوطن»، أنّ كل السيناريوهات المحتملة من عقد الامتحانات ما زالت تحت الدراسة، وسنتخذ القرار الصائب الذي يصب في مصلحة الطلاب والطالبات، موضحا أنّ الوزارة تنفذ جميع الإجراءات الأحترازية لمواجهة كورونا، من خلال تعقيم المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم المقاعد الخشبية وتحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول، وتطهير دورات المياه، للحد من انتشار كورونا.