نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية يتلقى لقاح كورونا

تلقى عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، بالعاصمة «الرياض»، لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وهو من تطوير شركة «فايزر» الأمريكية، وهي الجرعة الأولى، على أن تكون الأخرى بعد 3 أسابيع.

وأشاد «حنفي» بالتطور الذي لاحظه منذ بداية التسجيل على موقع «صحتي»، التابع لوزارة الصحة السعودية، قبل أيام من أخذ اللقاح؛ إذ أرسلت رسالة نصية على الهاتف الخلوي، بموعد ومكان تلقي الجرعات.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن الإجراءات التي تتم بموقع تلقي اللقاح، تتمثل في أنه عند دخول موقع وزارة الصحة، تقاس درجة الحرارة، ومنها التوجه مباشرة عبر كود مرسل من موقع «صحتي»، لموقع التطعيم؛ إذ يستقبل مرة أخرى من قبل إحدى الفتيات السعوديات، للاستفسار عن أي أمراض، وتسجيل كل ذلك إلكترونيا.

وأضاف عادل حنفي، أن الملفت للنظر في موقع تلقي اللقاح هي الابتسامة التي تقابل بها من قبل الفتيات السعوديات والشباب منذ الدخول، وحتى توديع الزائر بالورود.

وطمأن نائب رئيس الاتحاد، أبناء الجالية المصرية بالسعودية، أنه لا توجد أعراض بعد تلقي اللقاح سوى ألم خفيف مكان تلقي اللقاح وإحمرار.

ودعا «حنفي» أبناء الجالية المصرية على سرعة التسجيل عبر موقع «صحتي»، التابع لوزارة الصحة السعودية، معربا نيابة عن أبناء مصر المقيمين بالسعودية، عن شكره للمملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، على ما يوالونه من خدمات جليلة لأبناء مصر بالدولة، وعلى رأسها الرعاية الصحية المتميزة دون التفرقة بين سعودي، وأي جنسية أخرى.

وكان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أعلن أول أمس الثلاثاء، خلال تدشينه عددا من المشاريع في جازان، أنه من المتوقع وصول لقاحات كورونا إلى المناطق كافة، خلال 3 أسابيع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.