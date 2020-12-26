«القاهرة»: تحولنا إلى جامعة من الجيل الثالث.. وننتج 5 أطنان كحول يوميا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة نجحت في إطار خطتها للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث وإعداد منظومة التعليم الإلكتروني، في إجراء مناقشات الخطط المقدمة للتسجيل لدرجات الماجستير والدكتوراه من خلال عقد السمينارات بكليات الجامعة ومعاهدها «Online» باستخدام وسائل التواصل الإلكتروني، وبما يحقق فكرة التواصل والمناقشة والشفافية والمقصد العلمي، بالإضافة إلى إجراء مناقشات الرسائل بالكليات في ظل إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع بأن الجامعة أجرت مجموعة من الدورات التدريبية بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، من خلال نظام التعليم عن بُعد، وباستخدام برنامج «Webex meeting» وسط إقبال وتفاعل كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة نجحت خلال أزمة فيروس كورونا في تنظيم العديد من حملات وندوات تثقيفية، وإصدار أدلة استرشادية، وتوزيع منشورات وبوسترات، للتوعية بفيروس كورونا المستجد، من خلال إتاحة محتويات متعددة تهدف إلى تقديم الوعي والمعلومات الصحية المهمة عن «كوفيد 19».

كلية الزراعة تنتج 5 أطنان مطهرات يومياً

ولفت إلى أن الجامعة نظمت العديد من حملات التوعية والندوات التثقيفية حول أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، والتعريف بالأماكن التي يتم التوجه إليها من قبل الحالات المشتبه بإصابتها، كما قامت بنشر بعض مقاطع الفيديو التوعوية.

وأشار إلى نجاح الجامعة في إصدار العديد من الأدلة الاسترشادية والتوعوية، من بينها دليل التوعية بفيروس كورونا المستجد، ودليل كورونا للمنشآت الصحية، والدليل الاسترشادي لقواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا المستجد من منسوبي الجامعة، ودليل إجراءات التعايش مع كورونا.

كما لفت إلى إطلاق حملات تعقيم وتطهير موسعة بشكل دوري لجميع منشآت الجامعة ومرافقها والكليات والمدن الجامعية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال فرق التطهير الخاصة بكلية الزراعة والتابعة لمركز المبيدات بالكلية.

وأشار إلى أن كلية الزراعة أنتجت نحو 5 أطنان يوميًا من المطهرات طبقًا للمعايير المصرية القياسية بسعر اقتصادي، بالإضافة إلى انتاج مصنع كلية الصيدلة نحو 70 لترًا من الجل المطهر يوميًا.

وتابع أن الجامعة تطبق نظام العمل إداريًا بنصف القوة بالتناوب بين موظفي الجامعة ومنح العاملين ممن لهم حضانة أطفال أو أمراض مزمنة أجازة استثنائية مدفوعة الأجر، خلال الأشهر الأولى من انتشار فيروس كورونا وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020، لتخفيف أعداد المتواجدين بالجامعة.