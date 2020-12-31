التعليم: قرار تأجيل الامتحان خاص بالترم الأول وليس العام الدراسي كله

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتأجيل الامتحانات بسبب تفشي فيروس كورونا، خاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى 2020-2021، ولن يسير القرار على العام الدراسي بأكمله، مشيرا إلى أن الوزارة ستضع سيناريوهات عديدة للتعايش مع فيروس كورونا واستكمال العام الدراسي الجديد وعقد الامتحانات حضوريا بالمدارس.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة ملتزمة تماما بكل قرارات مجلس الوزراء، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين ومشرفي الامتحانات، والقائمين على العملية الامتحانية، لافتا إلى أن تأجيل الامتحانات لا يمثل أي أزمة لدى الوزارة، موضحا أنه في حال ساءت الأحوال وتزايدة أعداد الإصابات بفيروس كورونا سيكون هناك قرارات جديدة خاصة بالفصل الدراسي الثاني.

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة عازمة على عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول حضوريا بالمدارس، مع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتوفير أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية، والتشديد على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية بضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من فيروس كورونا.

ومن جهته، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة دائما ما تتخذ قرارات في صالح أبنائنا الطلاب، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في تسيير الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالى 2020-2021، رغم التحديات الصعبة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، موضحا أنه لا يوجد أي قرارات من الوزراء تتعلق بإلغاء العام الدراسي الحالي.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة حريصة كل الحرص على سلامة وآمن الطلاب وأيضا مستقبلهم التعليمي، مؤكدا أن الوزارة ستعلن قرارات هامة بعد قليل، عن كيفية استكمال الفصل الدراسي الأول، وسيناريوهات عقد امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، موضحا أن العام الدراسي الحالي استثنائي بسبب انتشار جائحة كورونا.