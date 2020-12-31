مصدر بـ«الصحة»: تأجيل الامتحانات لـ20 فبراير لتفادي ذروة كورونا

وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي قدمه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستكمال تدريس المناهج عن طريق التعليم عن بعد، وتأجيل الامتحانات التي كان مقررا عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

مصدر: تأجيل الامتحانات لتجاوز ذروة انتشار كورونا

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، إنّ قرار تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة منتصف العام بسبب تجاوز فترة ذروة انتشار فيروس كورونا وتفادي زيادة الإصابات.

وتابع: «هناك توقعات بأنّ ذروة انتشار الفيروس ستكون منتصف يناير، ومتوقع زيادة أعداد المصابين بالأمراض التنفسية وليس مصابي فيروس كورونا خلال شهري يناير وفبراير».

وأضاف المصدر أنّ كل أجهزة الدولة تعمل جاهدة في محاولة منها لتفادي أي انتكاسة تحدث في الموجة الثانية والحفاظ على صحة الطلاب والمواطنين بصفة عامة من الإصابة بالفيروس.

وفيما يتعلق بموقع تسجيل لقاح كورونا للحصول عليه، كشف المصدر عن تصميم موقع خاص بالتسجيل عليه للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، سواء من خلال مقدمي الرعاية الصحية، أو غيره، والموقع يضم جميع المعلومات التي تهم المواطن ليتعرف على تفاصيل اللقاح قبل البدء في عملية التسجيل.

وأكد المصدر، أنّ الفئات التي ستحصل على اللقاح هي الأطقم الطبية في البداية، إذ إنّهم أكثر الفئات عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والحالات الشديدة، مشيرا إلى أنّ الأطفال والحوامل ليسوا من الفئات التي ستحصل على اللقاح.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 411 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 111451 حالة حتى اليوم.