شوقي: الدولة المصرية حريصة بشدة على سلامة كل أفراد المنظومة التعليمية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة المصرية أكدت حرصها الشديد دوما على الحفاظ على سلامة كل أفراد المنظومة التعليمية، الطلاب في المقام الأول ثم المعلمين والإداريين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة استثمرت كثيرًا في حلول كثيرة محاولة للتوازن بين سلامة أعضاء المنظومة التعليمية واستكمال العام الدراسي في الوقت ذاته، سواء المحتوى أو التقييم رغم ظروف الجائحة.

وتابع: «بعد مشاورات كثيرة بين إدارة أزمة كورونا ومجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي توافقنا على حزمة من الإجراءات والمقترحات عُرضت على الحكومة وجرى الموافقة عليها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي».