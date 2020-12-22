طارق شوقي: الدولة تحاول تقديم أفضل خدمة تعليمية أثناء جائحة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم والتعليم الفني، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» مستمرة معنا، وهي تضع عبء كبير على وزارة التعليم، وتعرقل خطوات التحديث الإلكتروني، لكن الدولة تحاول تقديم أفضل خدمة تعليمية، حتى في ظل الجائحة، لعدم حرمانهم من ظروف التعلم، حتى في الفترة الحالية، والوزارة تقدم الحل الصعب الخاص بتقديم حلول مبتكرة للتقديم، والحفاظ على صحة الطلاب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: «لو كنا وقفنا التعليم بعض الناس هتفرح بس في ناس مش هتتعلم والتراكم ده شاق وهيخلي الطلاب يتعبوا بعد كده ولو كنا لغنا الثانوية العامة كان هيبقى عندنا مشكلة و650 ألف شخص مكنوش هيخشوا الجامعة».

رفعنا الغياب والقنوات مغطية الدروس كلها

وأضاف شوقي «احنا بندي مساحة من الاختيار أوسع ورفعنا الغياب وولي الأمر هيحدد عدد المرات اللي يروح بها الطلاب المدرسة ويعلمهم من خلال المصادر اللي اجتهدت الدولة في تأسيسها وفي دول تانية مفيهاش الحاجات دي والقنوات التليفزيونية مغطية الدروس كلها عشان لو الطلاب معندوش الإنترنت».

الأبحاث تم إساءة استخدامها

وتابع: «ادينا مصادر لأولياء الأمور لو قرروا يقعدوا ولادهم في البيت والتكملة اختياري من البيت أو من المدرسة، واحنا هنكمل المحتوى المقرر للسنة وسيتم تقيم الطلاب من خلال أعمال سنة وامتحان نهائي ومنقدرش نطلع الولاد السنة اللي بعديها من غير ما نقيمهم واحنا اقترحنا فكرة الأبحاث وتم إساءة استخدامها والناس كانت بتشتري أبحاث وكان في كلام عن الغش الجماعي وده ادنا درس إننا منقدرش نستخدمهم تاني لأن اللي تعب مش متساوي مع اللي غش، وكلنا عارفين الجروبات اللي اسمها غششني على الواتس آب وفيس بوك»

وأوضح «في نص السنة هيكون في امتحانات النقل بحسب كل مدرسة وأولى وثانية ثانوي سيمتحنون إلكترونيا وتم زيادة أعداد أيام الامتحانات لتشمل 25 يوم لمنع التكدس وتطبيق التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا، وأرقام الإصابات بكورونا في المدارس متغيرة باستمرار والحالات الإصابة المؤسفة قليلة والحضور بيكون يومين بس في الأسبوع ومفيش دوام كامل ومقسمين المواعيد بين الطلاب واحنا مهتمين باستكمال التحصيل الدراسي والتقييم».