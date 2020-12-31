الإمام الأكبر يهنئ البابا تواضروس بالعام الميلادي الجديد

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، بالبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بالعام الميلادي الجديد، متمنيًا أن تعاد المناسبات كافة على مصرنا الحبيبة بكل الخير والحب والسلام.

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد الإمام الأكبر أنّ مصر ضربت نموذجًا فريدًا في التماسك والترابط الاجتماعي بين المسلمين والمسيحيين، ووقفت وحدتهم سدًا منيعًا في وجه كل محاولات إثارة الفتنة.

دعوات رفع البلاء

وفي نهاية الاتصال، تبادل الإمام الأكبر والبابا تواضروس، الدعوات أن يرفع الله عن الإنسانية الوباء والبلاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الطواقم الطبية حول العالم من كل مكروه وسوء، وأن يوفق العلماء والباحثين والشركات المنتجة لتوفير ما يكفي من اللقاحات حتى تستقر الحياة وتنعم البشرية جمعاء بالأمن والاستقرار.

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هنأ قبل أيام البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وجموع المسيحيين حول العالم، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

وأكد الإمام الأكبر، في بيان للمشيخة، أنّ هذه المناسبة تؤكد متانة العلاقات بين المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية حول العالم، واستمرار الجهود المشتركة المبذولة بين الإمام الطيب والبابا فرنسيس، من أجل تعزيز جسور الحوار والتواصل بين الأديان والثقافات كافة، لترسيخ قيم السلام والعيش المشترك والأخوة الإنسانية.

وتمنى شيخ الأزهر، أن تعود هذه المناسبة على العالم أجمع بالأمن والأمان، داعيًا المولى -عز وجل- أن يخلص الإنسانية من وباء كورونا، وأن ينعم على الجميع بالصحة والسلامة والاستقرار.

وشدد الإمام الأكبر، على متانة العلاقات الإسلامية المسيحية، خاصة في ظل الجهود التي يجري بذلها من قبل قيادات الجانبين لتعزيز جسور الحوار والتواصل بين كل الأديان والثقافات، وترسيخ قيم السلام والعيش المشترك بين الشعوب والمجتمعات.

وأكد الإمام الأكبر، أنّ وثيقة الأخوة الإنسانية تعد أهم وثيقة تعايش في العصر الحديث، واستمرار التنسيق والتعاون بينهما من أجل تفعيل بنود الوثيقة على أرض الواقع من خلال اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.