شيخ الأزهر يفند أسباب انتشار خطاب التطرف في التعامل مع الأقباط

حسم الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ملف التهاني بين المسلمين وغيرهم في الأعياد الدينية، حيث واجه الإمام في تقرير نشرته جريدة صوت الأزهر الناطقة باسم المشيخة بمناسبة، أصوات التطرف التي تنادي بتحريم التهنئة في أعياد الميلاد وتحريم الأكل والشرب مع أشقاء الوطن.

وأكد شيخ الأزهر أن الأصوات التي تحرم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وتنهى عن أكل طعامهم، ومواساتهم في الشدائد، ومشاركتهم في أوقات الفرحة، فكر متشدد لا يمت للإسلام بصلة، لم تعرفه مصر قبل سبعينيات القرن الماضي؛ فمنذ السبعينيات حدثت اختراقات للمجتمع المصري مست المسلمين والمسيحيين، وهيأت الأرض لأن تؤتى مصر من قبل الفتنة الطائفية، وتبع هذا أن التعليم الحقيقي انهار، والخطاب الإسلامي انهار أيضا، وأصبح أسير مظهريات وشكليات وتوجهات.

غير مؤهلين

تابع: كنا نرى عشرات القنوات الفضائية تبث خطابا إسلاميا دون أن يتحدث القائمين عليها في قضية محترمة، أو أن يتطرقوا إلى مسألة ترسيخ أسس المواطنة، ونشر فلسفة الإسلام في التعامل مع الآخر وبخاصة المسيحيين، والسبب في ذلك أن هؤلاء كانوا غير مؤهلين، وفاقدين لثقافة الإسلام في هذا الجانب، وغير مطلعين على هذه الأمور، وكانوا يسعون إلى نشر مذاهب يريدون من خلالها تحويل المسلمين إلى ما يمكن أن نسميه شكليات فارغة من جوهر الإسلام الحقيقي، وأصبح عندنا ما يمكن أن نطلق عليه «كهنوت إسلامي جديد»، بحيث إن أي مسلم لا يستطيع أن يقدم خطوة إلا إذا بحث عن هل هذه الخطوة حلال أم حرام؟».

التعامل مع الآخر

وشدد شيخ الأزهر على أن من يحرمون تهنئة المسيحيين بأعيادهم، غير مطلعين على فلسفة الإسلام في التعامل مع الآخر بشكل عام، ومع المسيحيين بشكل خاص، والتي بينها لنا الخالق عز وجل فى قوله: «ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون»، وبينها لنا أيضا سبحانه وتعالى في قوله: «وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة»، وإذا قرأنا كلام المفسرين والمحدثين في هذا الجانب، سنجد أنهم وصفوا المسيحيين بأنهم أهل رأفة ورحمة وشهامة، وأنهم لا يحملون ضغينة، وأن هذه الصفات مستمرة فيهم إلى يوم القيامة، وهذا الكلام موجود في أمهات الكتب التي يدرسها الأزهر لطلابه».