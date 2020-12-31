وزير التعليم للطلاب: محدش يروح المدرسة لأي سبب

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، الطلاب، بعدم الذهاب للمدارس بأي حال من الأحوال، في الفترة بين 2 يناير وحتى 20 فبراير المقبل، حتى لو كان ذهابهم، لحضور أي من الامتحانات، سواء العملية أو المواد الخارجة عن المجموعة، أو الامتحانات في المدارس الدولية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل، أنّ الامتحانات في المدارس الدولية التي تقتضي حضور الطلاب سيتم إلغائها: «مش عاوزين الولاد يروحوا المدرسة الفترة دي، هنكمل السنة الدراسية، ده مش تعطيل للدراسة ده إلغاء للحضور بس».

وتابع شوقي، موجّها حديثه لأولياء الأمور: «تابعوا أولادكم في المنازل، وتأكدوا من استكمالهم المحتوى الدارسي، فالمصادر المتوفرة للتعلم عن بعد كثيرة جدا».