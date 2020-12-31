انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، بدء انطلاق المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة المرأة المصرية، والعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تأتى ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة»، وذلك للعناية بصحة الأم والجنين، والتي تهدف لفحص السيدات الحوامل خلال مراحل الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها «الفيروس الكبدي B» ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأضاف الدكتور، أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة ستتم في 260 وحدة صحية ومركز طبي وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى المحافظة عن طريق فرق طبية مدربة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة، نفذت قافلة طبية بقرية أسطال بمركز سمالوط، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 202 حالة جراحة، 440 حالة اطفال 179باطنة، 109 قلب، 284 حالة جلدية، 122 نساء، 155 أنف وأذن، 78 أسنان، 43 تنظيم أسرة، الى جانب انه تم عمل عينه 109 تحاليل مختلفة، 31 حالات موجات صوتيه، 3 حالات رسم قلب، 5 أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 146متردد وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 84 متردد، و تم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.