محافظ المنيا يبحث مع وفد برنامج تنمية الصعيد مخطط تطوير 5 مراكز

بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع وفد برنامج تنمية الصعيد، برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، مدير البرنامج، وضع خطط التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة في برنامج استهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة.

وقال المحافظ إن اللقاء يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، وتطوير 50 مركز بمختلف المحافظات، موضحاً أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز، وهي العدوة ومغاغة وأبو قرقاص وملوي ودير مواس، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور، والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتخفيف معدلات الفقر، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات، والتي تشمل التعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

ووجه محافظ المنيا، خلال الاجتماع، بسرعة رصد الاحتياجات وإنجاز كافة المتطلبات لتطوير المراكز المستهدفة، ووضع كافه الآليات والدراسات، بالتنسيق مع جميع القطاعات.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير، والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية، والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج تنمية صعيد مصر، تفاصيل المخطط العام لمبادرة استهداف 1000 قرية من كافة المجالات والخدمات، مشيراً إلى ضرورة تحديد أولويات الاحتياجات داخل كل مركز، وفقاً للمعايير اللازمة، والعمل على توزيع الخدمات داخل كل مركز، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.