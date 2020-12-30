تدريب أطباء المنيا على أجهزة التنفس وقافلة لفحص 1612 حالة

شهد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه مديرية الصحة، لأطباء مستشفيات الحميات والصدر على أجهزة التنفس الصناعي، والرعاية الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حيث حاضر في الدورة التدريبية الدكتور نزار رفعت، مدير مستشفى القلب والصدر.

قال نائب المحافظ إن برنامج التدريب يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة التدريب المستمر للأطقم الطبية، ضمن الاستعداد التام لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وطالب نائب المحافظ الأطباء المتواجدين بالتدريب بضرورة متابعة أحدث بروتوكولات العلاج، ومعايير مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه بالعلم والتكاتف والعمل بروح الفريق جميعاً، سوف نتجاوز الأزمة، ونعبر إلى بر الأمان.

وقال وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن التدريب لأطباء مستشفيات الحميات والصدر بمراكز المحافظة، لرفع كفاءة الأجهزة الطبية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات المحافظة، ويستمر التدريب لمدة 3 أيام، ويجري بثه في جميع مستشفيات الجمهورية.

من ناحية أخرى، نظمت مديرية لصحة قافلة طبية بقرية "أسطال"، وتم توقيع الكشف على 1612 حاله مترددة على القافلة، وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف الطبي على 202 حالة جراحة، و440 حالة أطفال، و179 حالة باطنة، و109 حالات قلب، و284 حالة جلدية، و122 نساء، و155 أنف وأذن، و78 أسنان، و43 تنظيم أسرة.

كما تضمنت القافلة سحب 109 عينات تحاليل مختلفة، و31 حالة أشعة موجات صوتية، و3 حالات رسم قلب، و5 أشعة سينية، فضلاً عن أعمال الفحص العشوائي للضغط والسكر لـ146 حالة، وتم تحويل 16 حالة للمستشفيات المختصة، لاستكمال العلاج.

وأضاف أن القافلة تضمن تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 84 متردداً، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة، إضافة إلى استخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلية.