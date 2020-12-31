التعليم: لا نفكر في إلغاء العام الدراسي.. وسيناريوهات إنقاذ في الطريق

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة لا تفكر في إلغاء العام الدراسي الحالي 2020-2021، بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ العام الدراسي الحالى سيتم تعليقه بالمدارس من 2 يناير المقبل وحتى 20 فبراير 2021، ولكن سيتم استكماله في المنازل عبر أون لاين، وجاء قرار تأجيل الامتحانات بعد زيادة حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وفقا للبيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة.

وأضاف شوقي، لـ«الوطن»، أنّ الوزارة ستبدأ من اليوم وضع سيناريوهات عديدة لإنقاذ العام الدراسي الجديد من الإلغاء، حال ساءت الأوضاع بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أنّ الوزارة نجحت خلال الفصل الدراسي الأول في تسيير العملية التعليمية رغم صعوبات كورونا، وتنسق مع المديريات التعليمية لاستكمال الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بالمدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة حريصة على سلامة أبنائها الطلاب ومستقبلهم التعليمي، وعلى المدارس الحكومية والخاصة والدولية منع الطلاب من نزول المدارس في الفترة بين 2 يناير المقبل وحتى 20 فبراير 2021، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى بفيروس كورونا، وسيتم استكمال المناهج الدراسية أون لاين.

ولفت شوقي، إلى أنّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بشكل يومي ودوري للحفاظ على أرواح الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، وجميع أدوات التعقيم والتطهير متوفرة تماما بجميع المدارس، كما أنّ غرف العزل بالمدارس مجهزة بالمستلزمات الطبية، والجميع يعمل على إنجاح العام الدراسي الحالي رغم كل الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا.

يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن تأجيل امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم وجميع الكليات بالجامعات إلى ما بعد 20 فبراير المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.