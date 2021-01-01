راؤول يكشف كواليس «باب الجمال» لـ محمد منير: مغيرش فيها حرف

لليوم الثاني على التوالي يواصل الكينج محمد منير دعايته لأحدث ألبوماته «باب الجمال» على مواقع السوشيال ميديا، وعبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، ويحمل الألبوم اسم إحدى أغنيات الألبوم الجديد، وأغنية «باب الجمال» من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول ولحن سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، فى أول تعاون لهم مع منير، وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

وعبر أحمد حسن راؤول، عن سعادته بالأغنية، قائلا في تصريح لـ «الوطن»: «باب الجمال أول تعاون بيني وبين الكينج، وبجد دى أغنية من أهم أغاني حياتي، وكتبت فيها بأسلوب مختلف، تعبر عن روح محمد بألفاظ راؤول المختلفة، والأهم أن ربنا كرمني بإن أغنيتي اسم الألبوم، يعني الناس هتفتكر ألبومات شبابيك وعشق البنات وأحمر شفايف، وغيرهم مع باب الجمال».

وأشار «راؤول»: «الأغنية كتبتها من كذا سنة، وعملت المستحيل عشان توصل للكينج لأني كنت واثق أنها هتعجبه، والحمد لله حصل، وسعيد جدا أن الأغنية كما كتبتها بالضبط وماتغيرش فيها حرف واحد».

وتابع: «الأغنية تحدي كبير جدا، لأن جمهور منير ما بيحبش غير اللي متعود عليه من الكينج مثل الفن، الحرية، الجمال، العمق، والحمد لله كسبت التحدي والأغنية في أول يوم كله بيتكلم عنها».

وواصل «راؤول»، «شرف ليا أن محمد منير يغنى من كلماتى بعدما غنى لكبار الشعراء مثل صلاح جاهين وعبدالرحمن الأبنودي ومجدي نجيب وأيمن بهجت وأمير طعيمة ونصر الدين وعمالقة الشعراء في تاريخ مصر، وسعيد أن يدخل أسمي وسط هؤلاء الشعراء العظماء».

ومن كلمات الأغنية: «باب الجمال/ أول ما جت/ قفّلنا ترابيسو / والقلب مال/ واتفننت جدا في ترقيصه/ قلبي اتهبل/ دُقّوا الطُبَل/ غنوا بقا وهيصو / توب الفرح مظبوط عليها/ قبل ماتقيسو/ وادي اللي موش عاملينلو حساب/ العشق سكّرنا/ واحنا اللي قولنا الحب عذاب وبيبانه سكّرنا/ بنت اللذينة/ قدرت علينا/ سكنت ف افكارنا».