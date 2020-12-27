محمد منير يطرح برومو «باب الجمال» استعدادا لطرحها فى رأس السنة (فيديو)
كتب:
محمود الرفاعى
05:02 م | الأحد 27 ديسمبر 2020
محمد منير
طرح منذ قليل، الفنان الكبير محمد منير "برومو" أحدث اغنياته، باب الجمال، والمقرر أن يتم طرحها خلال ألبومه الجديد الذي سيصدر خلال فصل الشتاء الجاري، بداية من العام الجديد 2021.
وأغنية باب الجمال من كلمات أحمد حسن راءول وألحان سامر ابو طالب، والالبوم يتضمن 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.
وتعد الأغنية الجديدة هي أول عمل للكينج منير عقب خروجه من المستشفى بعد الأزمة الصحية القوية التى تعرض لها مؤخرا مؤكدا حينها بأن ما حدث هو إرهاق فقط، ولم يستدعي الأمر إلى القلق.
وكان محمد منير قد حاز مؤخرا على جائزة «GQ»، وكتبت صفحة منير على فيس بوك: «محمد منير الفائز بجائزة اسطورة GQMiddleEast لعام 2020 وعبر الموسيقى والسينما، كان قوة ثقافية منذ ما يقرب من نصف قرن، تسحر مصر بابتسامة صاخبة الآن، الرجل الذي غير كل شيء ووحد صوت الامة الحقيقي على وشك البدء في عمله التالي».
يذكر ان أخر البومات منير التى كان قد طرحها كان البوم بعنوان وطن وطرح من عامين وتضمن عدد من الاغنيات الوطنية، ولكن العمل لم يحقق النجاح المرجو بسبب مشاكل مع شركة الانتاج.
وتحتفل ساقية الصاوي يوم 31 ديسمبر بعرض عرائس لمنير، وسيتم غناء خلال الحفل عدد من الأغاني الخاصة بمنير كصوتك ولما النسيم، حدوتة مصرية وغيرها.