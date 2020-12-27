محمد منير يطرح برومو «باب الجمال» استعدادا لطرحها فى رأس السنة (فيديو)

طرح منذ قليل، الفنان الكبير محمد منير "برومو" أحدث اغنياته، باب الجمال، والمقرر أن يتم طرحها خلال ألبومه الجديد الذي سيصدر خلال فصل الشتاء الجاري، بداية من العام الجديد 2021.

وأغنية باب الجمال من كلمات أحمد حسن راءول وألحان سامر ابو طالب، والالبوم يتضمن 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

وتعد الأغنية الجديدة هي أول عمل للكينج منير عقب خروجه من المستشفى بعد الأزمة الصحية القوية التى تعرض لها مؤخرا مؤكدا حينها بأن ما حدث هو إرهاق فقط، ولم يستدعي الأمر إلى القلق.

وكان محمد منير قد حاز مؤخرا على جائزة «GQ»، وكتبت صفحة منير على فيس بوك: «محمد منير الفائز بجائزة اسطورة GQMiddleEast لعام 2020 وعبر الموسيقى والسينما، كان قوة ثقافية منذ ما يقرب من نصف قرن، تسحر مصر بابتسامة صاخبة الآن، الرجل الذي غير كل شيء ووحد صوت الامة الحقيقي على وشك البدء في عمله التالي».

يذكر ان أخر البومات منير التى كان قد طرحها كان البوم بعنوان وطن وطرح من عامين وتضمن عدد من الاغنيات الوطنية، ولكن العمل لم يحقق النجاح المرجو بسبب مشاكل مع شركة الانتاج.

وتحتفل ساقية الصاوي يوم 31 ديسمبر بعرض عرائس لمنير، وسيتم غناء خلال الحفل عدد من الأغاني الخاصة بمنير كصوتك ولما النسيم، حدوتة مصرية وغيرها.