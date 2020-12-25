أول ظهور لـ محمد منير بعد أزمته الصحية: وحشتوني «فيديو»

أطل النجم محمد منير على جمهوره، بمقطع مصور عبر حسابه الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وذلك في أول ظهور له بعد أزمته الصحية التي ألمت به أخيرا، واستدعت احتجازه داخل أحد مستشفيات المخ والأعصاب بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب منير، عن اشتياقه لجمهوره قائلاً لهم «وحشتوني.. وحشتوني»، وذلك قبل طرحه لألبومه الجديد «باب الجمال»، الذي يتضمن 5 أغنيات وهي «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، و«أنا رايق» كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و«زوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و«مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا.