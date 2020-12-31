تفعيل المحاضرات الإلكترونية بجامعة المنيا بدءا من السبت

قال الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إنه بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء وما تم مناقشته باجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم بجلسته الطارئة؛ فقد تقرر توقف الدراسة المباشرة وجها لوجه، وعدم الحضور للجامعة بدء من السبت المقبل، واستكمال ما تبقي من المحاضرات بنظام التعليم عن بعد حتي نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك من خلال المحاضرات الإلكترونية المتاحة على منصة الجامعة التعليمية، علي أن يتم تأجيل عقد جميع الامتحانات «العملية، والشفهية، والتحريرية» لما بعد إجازة منتصف العام، وفق الجداول التي ستُعلن لاحقًا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء على تطبيق قرارات تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتاً إلى أن هذا التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في هذا الإطار، مشيراً إلى أنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات، وأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فوراً، لإتخاذ الإجراء المناسب.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية، مشددأً على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.

كما شدد رئيس الوزراء على التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.