وحيد حامد يتعرض لوعكة صحية

علمت «الوطن» من مصادر مُقربة، إصابة الكاتب الكبير وحيد حامد، يوعكة صحية طارئة، اليوم الخميس، إذ يُعاني من مشاكل في القلب والرئة.

وأوضحت المصادر، أنّ وحيد حامد، جرى نقله إلى أحد مستشفيات منطقة المهندسين، بشأن إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، فيما تتكتم الأسرة عن أنباء الأزمة، التي تعرض لها الكاتب الكبير، حفاظًا على حالته النفسية.

يذكر أن وحيد حامد، تم تكريمه في الدورة الثانية والأربعين، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي.

كان محامي وحيد حامد أعلن من قبل، إنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد «نجوم FM» خلال الساعات المقبلة، بشأن الحفاظ على حقوق موكله، وعدم انتهاكها، بعد إعلان محطة «نجوم FM» الإذاعية، خريطتها البرامجية الجديدة، المقرر انطلاقها في 2021، ومن بينها برنامج يحمل اسم «اللعب مع الكبار» تُقدمه آية عبدالعاطي، وهو يحمل نفس اسم فيلم للكاتب وحيد حامد، قدمه مع المخرج شريف عرفة والفنان عادل إمام، قبل 30 عامًا تقريبًا، استنكر المحامي حسام لطفي، المستشار القانوني للكاتب وحيد حامد، ما وصفه بأنه «انتهاك من محطة «نجوم FM» لحقوق الملكية الخاصة بموكله، دون الحصول على إذن مسبق».

فيلم «اللعب مع الكبار» تدور أحداثه حول إجراء حسن بهنسي بهلول، اتصالًا بجهاز أمن الدولة، ويتحدث إلى الضابط ليبلغه عن توقيت حريق سيحدث في أحد المصانع في اليوم التالي، وعندما يسأله الضابط عن كيفية معرفته بذلك، يبلغه حسن بأنه شاهد الحادث في الحلم، وبالفعل يقع الحادث، لتبدأ علاقة من نوع خاص بين حسن والضابط. فيلم «اللعب مع الكبار» من بطولة عادل إمام، وحسين فهمي، ومحمود الجندي، وهشام عثمان، وعادل خلف، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.

كانت إذاعة «نجوم إف.إم»، أعلنت الخريطة البرامجية الجديدة لعام 2021، والتي تشهد زيادة البرامج المتخصصة في المزيكا، بجانب البرامج الدينية والرياضية والسياسية والثقافية والترفيهية، وكان من بين البرامج الجديدة «اللعب مع الكبار».