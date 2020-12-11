وحيد حامد: وزيرة الصحة هنأتني على التكريم.. وشريف عرفة واجهة مشرفة

قال السيناريست الكبير وحيد حامد، إنه ساعد أناسًا كُثر، مشيرًا إلى أن الكثير من الأشخاص اعترفوا له بأنه أثر في حياتهم بالرغم من أنه لم يكن يعرفهم من قبل.

وأضاف "حامد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "أنا أسعد الناس بأن ناس معرفهاش بيقولوا لي أنت أثرت فينا وأنا تعلمت منك، وكان فيه أسماء مكنتش متوقع إنها تكلمني بعد التكريم لكي توجه التهنئة لي، فقد تحدثت إليّ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وهنأتني".

وحول النجمة منى زكي والمخرج شريف عرفة، قال: "أول شغل لمنى زكي كانت معايا في مسلسل العائلة، واستمرت معي حتى آخر احكي يا شهرزاد، وبالنسبة لشريف عرفة فهو أصيل، وأول مرة شفته بص لي باستغراب شديد جدًا، وقال لي إنه كان بيسمع مسلسلاتي في الراديو وهو صغير، أنا بحبه زي مروان ابني وبعتبره ابني هو دلوقتي من كبار المخرجين ومن أقطاب المهنة وواجهة مشرفة للسينما المصرية".

وأشار، إلى أنه حريص على العمل مع المخرجين الصاعدين حتى يقدمهم إلى عالم الفن: "كنت بدخل الفيلم بمخرج جديد، إما أطلع مبسوط جدًا ونفسي أشتغل معه أو مش عاوز أشتغل تاني، وعرفت شريف عرفة لما دخلت فيلم سمع هُس ووقتها حسيت إني نفسي أشتغل معاه، ولما شفت فيلم قصير للمخرج تامر حسني ووقتها كان طالب وعرفت إنه هيبقى مخرج كبير واشتغلت معاه رغم إنه كان لسه طالب في معهد السينما".