"مسح بكرامتي البلاط".. وحيد حامد يكشف موقفا محرجا مع ناقد

قال السيناريست الكبير وحيد حامد، إن أي فيلم لا يجب أن يحمل وجهة نظر أي فرد فقط، لكنه ينبغي أن يعبر عن وجهة نظر قطاع كبير من الناس، مشيرًا إلى أن هذا الشرط إن لم يتحقق فإن الفيلم سيعتبر فاشلًا.

وأضاف "حامد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "بالنسبة للفيلم لو حسيت إن رأيي فردي فيه يبقى فاشل، لكن لازم يبقى قطاع من الناس يحملون معي نفس الرسالة ويحملون نفس الحلم ويكون لديهم نفس الرؤية".

ونصح السيناريست الكبير، الفنانين بالتواضع: "لازم تقول الحمد لله، أوعى تصدق إن حد يقولك كلمة طيبة وتواجهها باستعلاء، اللي يعمل كده يبقى مش كويس، ولما كنت أشوف أي فيلم لزميل وأدعي أقول يا رب اديني القدرة إني أعمل حاجة زي دي، وانصح باتخاذ القدوة وهناك الكثيرون ممن أثروا فيّ وتعلمت منهم الكثير، ورأيت الرسالة التي أديتها في عيون الشباب أثناء تكريمي، ولولا لمساتهم الطيبة لتغير حالي".

وحكى وحيد حامد قصة مؤسفة تعرض لها في نادي القصص عندما كان يقرأ إحدى قصصه، وقال: "كنت في بدايتي، وأحد النقاد رحمه الله قام ومسح بيّ بلاط الأرض، وقال لي ملكش دعوة بالكتابة وإيه الفشل ده، كنت وقتها عيل صغير، لدرجة إني كان نفسي الندوة تخلص أجري وآخد القطار ومرجعش تاني خالص".

وأتم: "الأستاذ محمد عبدالحليم عبدالله سكرتير عام نادي القصص قام من مكانه ودافع عن القصة، عندها شعرت بأن الأمل تسرب إليّ مرة أخرى بعدما فقدته بسبب انتقادات الناقد، وقالي إني هروح رحلة مع النادي للعين السخنة".