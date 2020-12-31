«الشباب والرياضة» تغلق منشآتها المخالفة للإجراءات الاحترازية

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إغلاق أي منشأة أو هيئة رياضية، أو مركز شباب، يخالف الضوابط والتعليمات التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وعممت وزارة الشباب والرياضة منشورًا على مديرياتها في المحافظات بمتابعة جميع الهيئات الرياضية والشبابية، والجهات المُشرفة عليها وشركات الخدمات الرياضية، والتنبيه عليها بالالتزام المُشدد باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية والطبية والوقائية المُدرجة بالأكواد الطبية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن الخاصة بمكافحة فيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة.

ووجهت وزارة الشباب والرياضة مديري المديريات بتشكيل فرق متابعة وتقييم الحالة الطبية والإجراءات داخل الهيئات، واتخاذ الإجراءات الرادعة في حالة وجود أية مخالفات والتي قد تصل الي حد الغلق.

فرق لمتابعة الإجراءات الاحترازية داخل الهيئات

وتضمن التعميم مجموعة من الضوابط للالتزام بها، تتمثل في عدم إقامة أي حفلات أو تجمعات كبيرة تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواءً داخل الصالات أو القاعات أو حول المنشآت بالهيئات، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية فيما يتعلق بدور العبادة، وصالات الأفراح، ودور المناسبات، والالتزام بنسب الإشغال المقررة، وفحص جميع المترددين علي الهيئات، وقياس الحرارة عن بُعد، وتوفير غرف انتظار أو أماكن محدده داخل العيادات الطبية لمن تظهر عليهم أعراض لحين اتخاذ الإجراءات الطبية المتبعة، وتوفير منفذ لبيع الكمامات والمطهرات على البوابات الرئيسة.

الالتزام بنسب الإشغال المقررة وفحص المترددين على الهيئات

كما ألزم التعميم القيام بالتطهير الدائم بشكل دوري لغرف خلع الملابس ودورات المياه، مع التطهير الدوري لكافة المنشآت والملاعب والأدوات والأجهزة بالهيئة.

وتهيب وزراة الشباب والرياضة بجميع الهيئات الالتزام بكافة الاشتراطات الاحترازية، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين لعدم التعرض لغلق وتوقف النشاط داخل الهيئة حال مخالفة الإجراءات.