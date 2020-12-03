وزير الشباب: "لو فيه دولة هتعتذر من بطولة كرة اليد عندنا دول أخرى مكانها"

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الاتحاد الدولي لكرة اليد والوزارة، يتابعان مع سفراء الدول المشتركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد، بواقع 32 دولة منها مصر، للوقوف على أهم الاستعدادات التي قامت به الحكومة المصرية لتنظيم تلك البطولة.

وأضاف "صبحي" خلال تقرير له على خلفية استعدادات الوزارة النهائية لاستضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أكد على قيام البطولة في موعدها، وأكد على استمرار الاستعدادات المصرية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 18 وزيرا، ناقلا كل التوجيه والدعم الدائمين من قبل القيادة السياسية لإخراج البطولة في أبهى شكل.

وأوضح أن الهيئة الهندسية أنجزت بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة 3 صالات جديدة وتطوير مجمع الصالات باستاد القاهرة، كما جرى عبر وزارة الصحة التأكيد على الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الوزارة واتباعهم لنظام "البالونات" التي سيدخل فيها جميع الرياضيين، مع استعدادات مصر لاستقبال تلك البطولة الهامة.

وأضاف صبحي، "لو فيه دولة هتعتذر عندنا دول أخرى هتدخل مكانها".

وأكد أن الحكومة المصرية مستعدة تماما لإجراء تلك البطولة العالمية الهامة لدى مختلف دول العالم، حيث جرى التنسيق للعب بعض المباريات على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة تخص التسويق الرياضي، حيث إن الهدف من استضافة الأحداث الرياضية الترويج والتسويق للبلاد التي تستضيف بطولات دولية.

وأشار إلى أن التطوير المصري شمل العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وهي امتداد للقاهرة ولكنها تختلف عن العاصمة القديمة بالبنية التحتية والشكل والمضمون، قائلا "من حق مصر تنقل للعالم هذا المحفل الهام، واختيار العاصمة الإدارية من ضمن الأشياء الهامة لإيضاح صورة مصر الجديدة".