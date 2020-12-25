«الشباب والرياضة» تنظم يومين للتوظيف المفتوح بمحافظتين

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مشروع طور وغير، عن تنفيذ يومين مفتوحين للتوظيف، بمحافظتي المنيا والفيوم، بأحد أكبر الشركات بالقطاع التصنيع الغذائي، وأحد شركات الإنتاج الداجني بمزارعها ومواقعها بالقطاعات المتنوعة بمصر.

تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح بالمنيا

ـ يوم السبت الموافق 9 يناير 2021 اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصراً.

ـ العمل بأحد شركات الإنتاج الداجني بمزارعها ومواقعها بالقطاعات المتنوعة بمصر.

ـ مرتبات مجزية.

ـ خطوط انتقال للمزارع.

ـ تأمين اجتماعي.

ـ تأمين صحي.

ـ تدريب عملي وتنمية بشرية.

ـ إجازة شهرية 8 أيام.

ـ 3 وجبات يومياً وسكن لائق.

ـ العنوان، مركز شباب المدينة أ بالمنيا بجوار ستاد المنيا الرياضي.

الوظائف الشاغرة بشركات الإنتاج الداجني

ـ عمال إنتاج، خبرة وبدون.

ـ مهندسين وأطباء بيطريين دواجن: قطاع التسمين، قطاع الأمهات، قطاع الجدود.

ـ فنين صيانة ومزارع.

ـ مشرف أمن حيوي.

ـ مدخل بيانات.

ـ أمين مخزن.

ـ محاسب.

ـ فريق حقن.

ـ سائق جرار.

ـ إداري.

ـ معاون.

ـ مدير مزرعة.

تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح بالفيوم

ـ يوم السبت الموافق 9 يناير 2021 اعتبارا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصراً.

ـ العمل بأحد أكبر الشركات بالقطاع التصنيع الغذائي.

ـ العنوان، منشأة الجمال طامية الفيوم بجوار مكتب البريد بمنشاة الجمال.

ـ تأمين اجتماعي.

ـ تأمين صحي.

ـ توفر الشركة خطوط انتقال من الفيوم، المنوفية، الجيزة وضواحيها، بني سويف، 6 أكتوبر، والغربية.

ـ مرتب مجزي + أرباح سنوية + ترقيات + زيادة سنوية.

ـ توفير تدريب على مهارات الإنتاج والعمل والتنمية البشرية.

ـ المؤهل بداية من يقرأ ويكتب حتى متوسط.

ـ موقف للتجنيد للذكور.

ـ ساعات العمل 8 فقط، نظام ثلاث ورديات.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة الرغبة للتقدم لأي من الوظائف السابقة، يمكنك ملء استمارة التسجيل الخاصة بالوظائف المتاحة من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».