تدهور وظائف الكبد.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وحيد حامد

كشفت مصادر طبية، تفاصيل الحالة الصحية للكاتب الكبير وحيد حامد، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

وأوضحت المصادر، أنّ وحيد حامد يُعاني من مشاكل في الرئة، وتدهور في وظائف الكبد، نتيجة تركيبه دعامات للقلب في وقتٍ سابق.

وكان وحيد حامد، أجرى عملية جراحية في عام 2017، لتركيب دعامات للقلب، فيما أجرى عملية قسطرة عام 2012.

يذكر أنّ وحيد حامد، جرى تكريمه في الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، إذ نال جائزة الهرم الذهبي، وسلمها له آنذاك المخرج الكبير شريف عرفة.

وكان المحامي حسام لطفي، المستشار القانوني للكاتب الكبير وحيد حامد، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه سيتخذ إجراءات قانونية عاجلة ضد إذاعة «نجوم إف إم»، بعد إعلانها عن وجود برنامج جديد باسم «اللعب مع الكبار» ضمن خريطتها البرامجية الجديدة المقرر انطلاقها عام 2021.

فيلم «اللعب مع الكبار» من بطولة عادل إمام، وحسين فهمي، ومحمود الجندي، وهشام عثمان، وعادل خلف، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.

وتدور أحداثه حول إجراء حسن بهنسي بهلول، اتصالًا بجهاز أمن الدولة، ويتحدث إلى الضابط ليبلغه عن توقيت حريق سيحدث في أحد المصانع في اليوم التالي، وعندما يسأله الضابط عن كيفية معرفته بذلك، يبلغه حسن بأنه شاهد الحادث في الحلم، وبالفعل يقع الحادث، لتبدأ علاقة من نوع خاص بين حسن والضابط.

وكان وحيد حامد، قد وجه مستشاره القانوني قبل أسابيع، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد إحدى شركات الاتصالات، بعد إطلاقها حملة إعلانية أفكارها مأخوذة من بعض أفلامه السينمائية الشهيرة.