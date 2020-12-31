أشرف العشماوي يصدر أحدث رواياته «صالة أورفانيللي» عن المصرية اللبنانية

أعلن المستشار الروائي أشرف العشماوي صدور أحدث روايته عن الدار المصرية اللبنانية قريبا، والتي تحمل اسم صالة أورفانيللي.

وكشف العشماوي عن غلاف الرواية وعلق عليه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: روايتي الجديدة صالة أورفانيللي تصدر عن الدار المصرية اللبنانية بغلاف للفنان كريم آدم، وستكون متاحة بالمكتبات خلال يومين أو ثلاثة.

وأشرف العشماوي قاض مصري، مولود في 1966، درس القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعقب تخرجه عمل لفترة بسيطة محاميا تحت التمرين، ثم انتقل للعمل بجريدة الأهرام بقسم الميكروفيلم، بعدها التحق بالنيابة العامة حيث عمل محققًا جنائيا لسنوات طويلة، شارك خلالها فى تحقيق معظم قضايا الرأي العام فى مصر بحقبة التسعينيات وحتى منتصف الألفية الجديدة.

وبدأ الكتابة منذ نحو عشر سنوات بمقالات أسبوعية ببعض المطبوعات والمواقع الإلكترونية والجرائد اليومية ، وبعض الدوريات العلمية المعنية بحماية التراث الأثري والحضاري، كما انتدب مستشارًا قانونيًا لهيئة الآثار المصرية ومسئول عن ملف استرداد الآثار المهربة من الخارج.

وقامت الدار المصرية اللبنانية بتجميع ما كتبه عن سرقات الآثار وتهريبها ومحاولات استردادها منذ عهد محمد على باشا والي مصر 1805م وحتى سرقة المجمع العلمي عام 2011م فى كتاب وثائقي بالصور النادرة والمستندات بعنوان سرقات مشروعة، بدأ كتابة روايته الأولى زمن الضباع في منتصف عام 2007م وانتهى منها عام 2010.

وصدر له حتى الآن تسع روايات منها رواية سيدة الزمالك وتوبا التي رُشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2012.

كما حصل العشماوي على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2014 عن روايته البارمان وجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى ممكلة البحرين الثقافية عام 2019 عن روايته كلاب الراعي.