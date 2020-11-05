أشرف العشماوي عن "ما وراء الطبيعة": عمرو سلامة أحيا أحمد خالد توفيق

أشاد الكاتب الروائي أشرف العشماوي بالحلقة الأولى من مسلسل "ما وراء الطبيعة"، والذي أطلقته منصة نتفليكس، الرائدة عالميا في تقديم خدمة البث الترفيهي، مؤكدا أنّ عرض المسلسل يعيد الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، صاحب سلسلة "ما وراء الطبيعة" إلى الحياة.

ونشر العشماوي، صورة لبطل المسلسل أحمد أمين، وعلق عليها عبر حسابه على تويتر: "الحلقة الأولى حلوة، والتصوير والإخراج، وأداء أحمد أمين، وباقي الأبطال مدهش، عمرو سلامة أحيا أحمد خالد توفيق مرة ثانية".

ويعرض "ما رواء الطبيعة" مترجما بأكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، وجرى توفير الدبلجة لأكثر من 9 لغات، بينها: الإنجليزية، الفرنسية، التركية والألمانية، وغيرها، كما أنّه متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

والمسلسل أول عمل مصري يعرض على منصة نيتفليكس العالمية، ومن المتوقع أن يفتح الباب لأعمال مصرية تالية سواء على المنصة ذاتها أو غيرها من المنصات الرقمية المهمة في العالم.

ومسلسل "ما وراء الطبيعة"، بطولة أحمد أمين، يقدم شخصية خيالية لطبيب أمراض دم مصري متقاعد (رفعت إسماعيل)، يتعرض لسلسلة من الحوادث الخارقة للطبيعة التي تعرض في حياته، وحكايات تصله من أشخاص مختلفين حول العالم، والعمل رؤية وإخراج عمرو سلامة، وشارك في إنتاجه محمد حفظي.

وأحمد خالد توفيق، أو "العراب"، كان أستاذا بكلية الطب بجامعة طنطا، ورائد أدب الرعب والخيال العلمي في اللغة العربية، ابتكر سلاسل كان أولها ما وراء الطبيعة في عام 1993، تبعها بسلسلة سفاري وفانتازيا، ودبليو دبليو دبليو.

وصدر لـ"توفيق" روايات، عدة بينها "نادي القتال، ويوتوبيا، والسنجة"، كما صدرت له عدد من المجموعات القصصية، بينها قوس قزح، عقل بلا جسد، حظك اليوم، الآن نفتح الصندوق، الآن أفهم، ولست وحدك، بجانب بعض الإصدارات الأخرى، منها: قصاصات قابلة للحرق.