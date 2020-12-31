المخرجة ساندرا نشأت تطالب الجمهور بالدعاء لـ وحيد حامد

قالت المخرجة ساندرا نشأت، إن الكاتب الكبير وحيد حامد، تعرض لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

وطالبت ساندرا نشأت، في تصريحات لـ«الوطن»، الجمهور، بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

وكانت مصادر طبية، كشفت الحالة الصحية لـ وحيد حامد، بعد دخوله المستشفى، إذ يُعاني من تدهور في وظائف الكبد، وارتفاع في الأنزيمات، وذلك تأثرًا بتركيبه دعامات بالقلب، قبل 3 أعوام تقريبًا.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، قد كرمت الكاتب وحيد حامد، في دورته الثانية والأربعين، إذ نال جائزة الهرم الذهبي، وسلمها له المخرج شريف عرفة على المسرح.

وكانت ساندرا نشأت، قد أعربت عن سعادتها البالغة لتكريم وحيد حامد، في «القاهرة السينمائي»، إذ قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن تكريمه بمثابة شرف وفخر كبير، متابعة: «وحيد حامد فتح نفسي على السينما والمهرجان والشغل والحياة وعلى كل حاجة».

ومن المُقرر أن تتعاون ساندرا نشأت مع الكاتب وحيد حامد، في عمل سينمائي جديد، يحمل اسم «الصحبة الحلوة»، من المُفترض تصويره خلال الفترة المُقبلة، وهو من بطولة الفنان يحيى الفخراني ومحمد سعد، في أول تعاون فني بينهما.

يذكر أنّ المستشار القانوني للكاتب وحيد حامد، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه سيتخذ إجراءات قانونية عاجلة ضد محطة «نجوم FM»، بعد إطلاق اسم فيلم موكله «اللعب مع الكبار»، على أحد البرامج الجديدة المُقرر انطلاقها ضمن الخريطة البرامجية في 2021.

وكان وحيد حامد، قد اتخذ إجراءات قانونية قبل أسابيع، ضد إحدى شركات الاتصالات، بعد إطلاقها حملة إعلانية من بطولة الفنانة يسرا، أفكارها مأخوذة من بعض أفلامه، وذلك دون الحصول على إذن مسبق منه.