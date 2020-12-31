محمد منير: شكرًا للجمهور الذي دعمني في محنتي الصحية

حرص الفنان محمد منير، على توجيه الشكر والتقدير إلى جمهوره، الذي سانده ودعمه في أزمته الصحية الأخيرة، والتي دخل على أثرها أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة الماضية.

وقال محمد منير لـ«الوطن» إنه يقضي فترة النقاهة حاليًا في منزله، لاسيما وأنه لن يُشارك في إحياء أي حفلات بمناسبة رأس السنة الجديدة، مؤكدًا أنّ حالته الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا.

وأعرب محمد منير، عن سعادته البالغة، لردود فعل الجمهور، بعد طرح أول أغاني ألبومه الجديد، والتي تحمل اسم «باب الجمال»، والتي طرحها أمس الأربعاء عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت أكثر من 350 ألف مُشاهدة.

وجاءت أغنية «باب الجمال» من كلمات أحمد حسن راءول وألحان سامر أبو طالب، وتقول: «باب الجمال.. أول ما جت.. قفّلنا ترابيسو.. والقلب مال.. واتفننت.. جدا في ترقيصه قلبي اتهبل.. دُقّوا الطُبَل.. غنوا بقا وهيصو توب الفرح مظبوط عليها.. قبل ماتقيسو وادي اللي موش عاملين له حساب.. العشق سكّرنا واحنا اللي قولنا الحب عذاب.. وبيبانه سكّرنا».

ألبوم «باب الجمال» يتضمن 5 أغاني، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.

وكان محمد منير قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، وقال أحمد رمضان، وكيل نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات آنذاك لـ«الوطن»: «إن محمد منير، في أثناء تسجيل أغنيات ألبومه الجديد شعر بإرهاق شديد، على إثره طلب أن ينقل لأحد المستشفيات حتى يجري التحاليل ويطمئن على صحته».