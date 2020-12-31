احتفالات العام الجديد بطعم كورونا حول العالم: انتشار أمني وحظر تجول

ساعات قليلة تفصل العالم عن استقبال العام الجديد، ولكن قيود وإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد فرضت واقع جديد على العالم، حيث قررت عدد من الدول إلغاء الاحتفالات بالعام الجديد وذلك للسيطرة على تفشي الفيروس على أرضها.

وأوقفت السلطات السويدية، اليوم، 450 مواطنا ألمانيا كانوا يخططون للاحتفال بالعام الجديد في السويد، وإعادتهم إلى بلادهم مرة أخرى، حيث إن ألمانيا فرضت إجراءات مشددة على مواطنيها خلال فترة الأعياد، حيث تم حظر بيع الألعاب النارية، وقالت السلطات في برلين إن الشرطة ستعاقب المخالفين باستمرار.

وأدانت المستشارة أنجيلا ميركل، المتظاهرين المناهضين للإغلاق ومنظري مؤامرة اللقاحن قائلة: لا يسعني إلا أن أتخيل مدى الشعور بالمرارة لأولئك الذين فقدوا أحباءهم في حالة حداد بسبب كورونا، أو اضطروا إلى محاربة تداعيات المرض، عندما يكون الفيروس موضع نزاع ونفي من قبل بعض الأفراد اليائسين.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، إنه يتوقع أن تعيش البلاد أهدأ ليلة رأس السنة في الذاكرة الحية.

ومع تقليص الاحتفالات حول العالم من خلال عمليات الإغلاق وحظر التجول المفروضة لوقف انتشار كوفيد -19، سيتم حصار أسود ميدان ترافالجار في لندن، ولن يكون هناك حشود في ساحة القديس بطرس ولن يغوص أحد في نهر التيبر في روما، وفي نيويورك، ستكون ساحة تايمز سكوير مهجورة في الغالب، لن يضيء أي عرض ضوئي بكين من أعلى برج التلفزيون.

ولن يُسمح لأكثر من ستة بالغين بالتجمع حول مائدة العشاء في فرنسا، حيث سيقوم 100 ألف من رجال الشرطة بمنع أي احتفالات عامة، كما تم حظر بيع المشروبات الكحولية في بعض المناطق وأمر وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، بالإضافة إلى فرض حظر تجول وطني بصرامة من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا كجزء من مكافحة التجمعات العامة غير المصرح بها.

في بريطانيا، التي أبلغت عن 981 حالة وفاة يوم الأربعاء وسط طفرة مرتبطة بنوع جديد من فيروس كوفيد، تم تحذير الأشخاص الذين يخططون للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة بضرورة مغادرة الحفلات.

قال البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، إن البقاء في المنزل من شأنه أن يقلل العدوى ويخفف الضغط على المستشفيات، متابعا: من المهم للغاية أن يستمر الجميع هذا العام في اتباع الإرشادات من خلال البقاء في المنزل وعدم الاختلاط.

كما حث رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الناس على اتباع القواعد ورؤية العام الجديد بأمان في المنزل.

أقيمت الحواجز في الأماكن العامة مثل ميدان ترافالجار في لندن وساحة البرلمان.

في إيطاليا، الدولة الأوروبية التي سجلت أكبر عدد من الوفيات بسبب كوفيد - 19، تم إغلاق الحانات والمطاعم ومعظم المتاجر، وفرض حظر التجول في ليلة رأس السنة الجديدة.