سلالة كورونا الجديدة تواصل انتشارها: حالة في ألمانيا و33 في الدنمارك

تواصل السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي ظهرت في بريطانيا، انتشارها حول العالم، بالرغم من الإجراءات المحمومة التي تتخذها الدول في محاولة السيطرة على انتشار السلالة الجديدة على أرضها، وسجلت ألمانيا، اليوم، أول حالات إصابة بالسلالة الجديدة.

وسجلت السلطات الصحية الألمانية، حالة إصابة لدى سيدة قادمة من بريطانيا، في 20 ديسمبر الجاري، وكشف الفحوصات إصابتها بالسلالة الجديدة التي تم رصدها لأول مرة في بريطانيا التي تحمل اسم «B. 1.1.7»، وتخضع حاليا للحجر الصحي.

بينما اكتشفت الدنمارك 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة على أرضها، بالرغم أنها كانت من أوائل الدول التي علقت الرحالات الجوية مع بريطانيا.

وذكر معهد مكافحة الأمراض المعدية في الدنمارك أن بتحليل المواد الجينية في 7.805 عينة إيجابية مصابة بكورونا، رصدتها في الفترة من 14 نوفمبر إلى 19 ديسمبر الجاري، تم رصد 33 حالة مصابة بـ«B. 1.1.7»، وهي نسبة لا تتعدى الـ 0.4 % من إجمالي الإصابات في تلك الفترة، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

وقررت السلطات الإسرائيلية، اليوم، دخول البلاد في إغلاق شامل لمدة أسبوعين بعد اكتشاف 4 حالات إصابة بالسلالة الجديدة على أرضها، أمس، ويكلف أسبوع الإغلاق الواحد الحكومة ما يقرب من 3 مليارات شيكل، وفقا لوزارة المالية الإسرائيلية حسب وكالة «سبوتنيك».

وحتى الآن ظهر في العالم 4 سلالات متحورة من فيروس كورونا في العالم، الأولى سجلتها بريطانيا، ثم جنوب أفريقيا «501.V2»، وماليزيا، وآخرهم نيجيريا التي أعلنت اكتشاف سلالة جديدة مختلفة تماما عن سلالتي بريطانيا وجنوب أفريقيا.ومن جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن السلالتين المكتشفتين في جنوب إفريقيا وبريطانيا مختلفتين تماما بعد المقارنة بينهما، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة الإعلان عن التأثير المحتمل للسلالات الجديدة.