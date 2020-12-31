سيدة تلقي طفلتها في القمامة.. نتيجة «علاقة محرمة»

تجردت أم وابنتها من الإنسانية، حيث ألقيا بطفلة الثانية والتي أنجبتها من علاقة غير شرعية مع ابن الجيران بمديرية أمن القليوبية، التحريات كشفت عن مفاجآت في تلك الجريمة حيث تبين أن الأم وابنتها اتفقا على استكمال الحمل بهدف إتمام الزواج وعقب هروب العشيق ألقوا بها حية في مقلب قمامة فجر أمس الأول.

حمل بعد الطلاق

وأوضحت التحريات أن الطفلة الرضيعة لم تكمل شهرها الأول، وأن الأم اتفقت مع ابنتها والدة الطفلة، على أن يتخلصوا منها خوفا من الفضيحة.

وأشارت التحريات إلى أن والدة الرضيعة منفصلة عن زوجها منذ عامين بسبب عدم الإنجاب، وأنها تبلغ من العمر 33 سنة.

وقالت التحريات الأولية إن المتهمة ارتبطت بعلاقة عاطفية مع ابن الجيران، وأقامت معه علاقة غير شرعية فحملت سفاحا.

هروب العشيق

أكملت التحريات أن الفتاة قررت الاحتفاظ بالطفلة واستمرار الحمل ومساومة حبيبها في إتمام الزواج، ولكن بعد مرور شهور الحمل اختفى في ظروف غامضة، فقررت الأم والجدة التخلص من الرضيعة خوفا من الفضيحة.

وقررت النيابة العامة إيداع الطفلة داخل دار رعاية بمنطقة شبرا الخمية تابع لوزارة التضامن وأمرت بحبس الأم وابنتها والدة الرضيعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

طفلة صندوق قمامة

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شبرا الخيمة، يفيد أثناء قيام عامل نظافة بجمع القمامة عثر على طفلة رضيعة ملقاة بصندوق القمامة في الساعات الأولى من فجر أول أمس.

وانتقل فريق من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن الرضيعة ترتدي ملابس الأطفال كاملة وأن عمرها لم يتجاوز شهر تقريبا، وفي حالة إعياء بسبب برودة الجو.